Petrol fiyatları yükselişte

WTI ham petrol vadeli işlemleri, yatırımcıların bu hafta OPEC ve Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) en son piyasa görünümü raporlarını izleyerek yeni piyasa öngörüleri edinmeye hazırlandığı bir dönemde, iki hafta üst üste düşüş yaşadıktan sonra Pazartesi günü varil başına 60 doların üzerine çıktı.

Petrol fiyatları, küresel arzın talebi aşacağı beklentileri nedeniyle son zamanlarda baskı altına girdi. OPEC ve Rusya da dahil olmak üzere müttefikleri, gelecek çeyrekte planlanan üretim kesintilerinin öncesinde üretim kısıtlamalarını hafifletti.

Başta ABD olmak üzere OPEC dışı üreticiler de üretimi artırdı. Bu arada yatırımcılar, Washington'ın Ukrayna krizi konusunda Moskova'ya baskı yapma çabalarının bir parçası olarak, Rusya'nın en büyük petrol şirketleri Rosneft PJSC ve Lukoil PJSC'ye yönelik ABD yaptırımlarının etkilerini izlemeye devam etti. Çin ve Hindistan gibi Rus petrolüne büyük ölçüde bağımlı ülkeler, Rus ham petrolü satın alırken yaptırımlarla karşı karşıya kaldıkları için kaynaklarını çeşitlendiriyor.