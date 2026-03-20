Petrol fiyatlarına ABD ve İsrail etkisi

WTI ham petrol vadeli işlemleri, 92 dolara kadar gerileme gösterdi. Bu düşüşte, ABD ve İsrail'den gelen son açıklamalar, Orta Doğu enerji altyapısına daha fazla zarar verilmesi endişelerini hafifletmeye yardımcı oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, Washington'ın bölgeye kara birlikleri konuşlandırmayı düşünmediğini söylerken, Hazine Bakanı Scott Bessent, İran rejiminin içten çökme tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceğini ve ABD'nin İran petrolüne uygulanan yaptırımların kaldırılmasını araştırdığını belirtti.

Bu arada, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İsrail'in İran enerji tesislerine ek saldırılardan kaçınacağını ve İran'ın uranyum zenginleştirme veya balistik füze üretme kapasitesinin azaldığını belirterek savaşın beklenenden daha erken sona erebileceğini söyledi.

Geri çekilmeye rağmen, WTI vadeli işlemleri, çatışmanın başlangıcından bu yana yaklaşık yüzde 40 artış gösterdi. Zira bu durum Hürmüz Boğazı'nı fiilen kapatmış ve bölgedeki büyük üreticileri üretimlerini önemli ölçüde azaltmaya zorlamıştı.

WTI petrol 93,62 dolar, Brent petrol ise 103,7 dolar seviyesinde işlem görüyor.