Petrol fiyatlarına Rusya etkisi

WTI ham petrol vadeli işlemleri, Rusya'nın Novorossiysk limanının Ukrayna'ya ait bir insansız hava aracı saldırısının neden olduğu iki günlük kapalılığın ardından faaliyetlerine yeniden başlamasının ardından Pazartesi günü varil başına 59,5 dolara gerileyerek önceki seanstaki kazanımlarını azalttı.

Pazar günü limana iki ham petrol tankerinin demirlediği bildirildi ve bu durum terminallerdeki faaliyetlerin devam ettiğini gösteriyordu. Rusya'nın ikinci büyük petrol ihracat merkezindeki aksaklıklar, ham petrol fiyatlarını Cuma günü yüzde 2'den fazla artırarak haftayı mütevazı bir kazançla kapattı.

Bu arada, ABD Başkanı Donald Trump Pazar günü Cumhuriyetçilerin Rusya ile ticaret yapan tüm ülkelere yaptırım uygulayacak bir yasa tasarısı hazırladığını ve İran'ın da listeye eklenebileceğini söyledi. Yine de, hem OPEC hem de OPEC dışı üreticilerin yavaşlayan talep artışıyla birlikte üretimi artırmasıyla birlikte, bu yılın ilerleyen dönemlerinde ve gelecek yıl arz fazlası beklentisiyle petrol piyasasının görünümü düşüş eğiliminde.