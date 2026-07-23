Petrol fiyatlarında 5 günlük tırmanış. Kızıldeniz ve Hürmüz’de çifte tehlike

WTI ham petrol fiyatları varil başına 88, Türkiye 'nin kullandığı Brent petrol ise 92 dolara yükselerek altı haftanın en yüksek seviyesine ulaştı ve Ortadoğu 'daki gerilimlerin artmasıyla arzda daha derin aksamalar yaşanabileceği endişeleri artarken, beşinci ardışık seansta da yükselişini sürdürdü.

ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere saldırması halinde ABD'nin İran altyapısına saldıracağı uyarısında bulunurken, İran da bölgedeki ABD bağlantılı enerji varlıklarına misilleme tehdidinde bulundu.

Bu arada, İran destekli Husi militanları Kızıldeniz'de iki Suudi petrol tankerine füze ve insansız hava araçlarıyla saldırdı. Bu, su yolunda tankerlere yönelik ilk doğrudan saldırılar oldu ve Suudi ham petrolü için önemli bir alternatif ihracat rotası konusunda endişeleri artırdı.

Bu tırmanış, hem Kızıldeniz hem de Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere yönelik risklerin artmasıyla çatışmada yeni bir cephe açtı.

ABD güçleri ayrıca İran hedeflerine yönelik 12'nci gün üst üste saldırılar düzenlerken, hem Washington hem de Tahran barış görüşmeleri olasılığını küçümsemeye devam etti.