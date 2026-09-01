Petrol fiyatlarında deprem. Brent 91 doları aştı, tanker alev aldı

WTI ham petrol fiyatları varil başına 86 doların, Türkiye 'nin kullandığı Brent petrol ise 91 doların üzerine çıkarak önceki seanstaki kazanımlarını sürdürdü.

Ortadoğu'daki yenilenen çatışmalar, bölgeden enerji akışında daha fazla aksamaya ilişkin endişeleri artırdı. ABD güçleri Lark Adası'ndaki iki İran roketatarını hedef alırken, Tahran da BAE ve Ürdün'e saldırılarla karşılık verdi.

Bu, yaklaşık bir aylık göreceli sakinliğin ardından ABD ve İran arasında çatışmaların yeniden başlaması anlamına geliyor.

ABD Başkanı Donald Trump ayrıca İran'ın önemli petrol ihracat merkezi olan Hark Adası'na yönelik askeri tehditlerini de genişletti. Bu arada, petrol sevkiyatları Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye devam ediyor ve BAE, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Irak dahil olmak üzere büyük Körfez üreticileri hala bir miktar petrol ihraç ediyor.

Ancak, bir süper tanker boğazda iki deniz mayınına çarptıktan sonra alev aldı ve bu da Hürmüz sevkiyatının karşı karşıya olduğu sürekli risklerin altını çizdi. Öte yandan, Rusya'daki rafineri grevleri küresel rafineri kapasitesini daha da daraltarak rafine ürün marjlarını yeni zirvelere taşıdı.