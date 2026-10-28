Petrol fiyatlarında düşüş bitti: Brent 110 dolara fırladı

WTI ham petrol fiyatları varil başına 101 doların, Brent petrol ise 110 doların üzerine çıkarak, ABD'nin ara seçimlerin ardından İran'a karşı olası yeni bir askeri harekâta hazırlanmaları için bazı Körfez ülkelerini uyardığı yönündeki haberlerin ardından iki seanslık düşüşün ardından toparlandı.

Yatırımcılar ayrıca, Ortadoğu çatışmasının seyrini etkileyebilecek olan İsrail seçim sonuçlarını da yakından takip etti.

Kampanya sırasında Eisenkot, Netanyahu'ya göre daha ılımlı bir alternatif olarak kendini gösterdi ve İran'ın nükleer programının gerekirse askeri müdahale yoluyla da olsa kontrol altına alınması gerektiğini vurgularken, rejim değişikliğini "ulaşılabilir bir hedef değil" olarak nitelendirdi. Bu arada, ABD ham petrol stokları 23 Ekim'de sona eren haftada yaklaşık 2 milyon varil azalarak petrol arzının daraldığına işaret etti.