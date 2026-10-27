Petrol fiyatlarında düşüş serisi sürüyor

WTI ham petrol fiyatları varil başına 101 doların, Brent petrol ise 110 doların altına düşerek, Ortadoğu 'daki yenilenen diplomatik çabaların ABD-İran çatışmasının daha geniş bir şekilde tırmanmasını önleme umutlarını artırmasıyla birlikte, ikinci ardışık seansta da kayıplarını sürdürdü.

Haberlere göre, Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye 'den üst düzey yetkililer, gerilimi azaltmak ve ABD-İsrail'in İran'a yönelik bir başka saldırı dalgasını önlemeyi amaçlayan müzakereleri yeniden canlandırmak için dün İran'ın üst düzey yetkilileriyle bir araya geldi.

Görüşmeler, ABD Başkanı Donald Trump 'ın aylarca tıkanan müzakerelerin ardından İran'a karşı askeri saldırıların yeniden başlayabileceğini defalarca ima ettiği ABD ara seçimlerinden yaklaşık bir hafta önce gerçekleşti.

Bu arada, Suudi liderliğindeki güçler İran destekli Husi isyancılarla çatışmaya devam ederken, Hizbullah'ın İran'dan mali destek aldıktan sonra Lübnan'da başka bir bölgesel çatışmaya hazırlandığı bildiriliyor.

Ham petrol akışlarının savaş öncesi seviyelere yakın bir şekilde toparlanmasına rağmen, bu devam eden gerilimler Ortadoğu petrol arzı için risk oluşturmaya devam ediyor.