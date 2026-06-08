Petrol fiyatlarında füze yükselişi

WTI ham petrol vadeli işlemleri varil başına 93 dolar, Türkiye 'nin de kullandığı Brent petrol 96 doların üzerine çıkarak, İran 'ın İsrail 'e yönelik çok sayıda füze saldırısı düzenlemesi, Lübnan'da daha fazla askeri eyleme karşı uyarıda bulunması ve tıkanmış barış görüşmeleri ortamında kırılgan ateşkesin sürdürülebilirliği konusunda endişeleri artırmasıyla art arda iki seanslık kayıptan sonra toparlandı.

İsrail ordusu, gelen tüm füzelerin önlendiğini ve herhangi bir can kaybı olmadığını bildirdi. Haberlere göre, ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Beyrut'a yönelik saldırılarını eleştirdi ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu İran'a karşı misilleme eylemlerinden kaçınmaya çağıracağını, ayrıca Tahran'ı müzakerelere yeniden başlamaya davet edeceğini söyledi.

Bu arada, uzun süren çatışma ve Hürmüz Boğazı'nın neredeyse kapanması, Basra Körfezi'nden enerji arzını keserek petrol fiyatlarını yüksek seviyede tuttu. Ayrı olarak, OPEC+, Orta Doğu'daki gerilimlerle bağlantılı sürekli arz risklerine rağmen, Temmuz ayı petrol üretim kotalarında günlük 188 bin varillik bir artışı daha onayladı.