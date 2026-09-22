Petrol fiyatlarında hareketlilik. Dört günlük çöküşün ardından tepki alımı

WTI ham petrol , dört ardışık seansta düşüşün ardından varil başına yaklaşık 93 dolara, Brent petrol ise 98 dolara yükseldi. Ortadoğu'daki arz endişelerinin azalması ve ABD-İran savaşını sona erdirmek için artan diplomatik çabalar sayesinde düşüşün büyük bölümünü korudu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün New York'taki BM Genel Kurulu'na hitap etmesi ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşmesi bekleniyor. Trump'ın ayrıca bu hafta diğer Körfez ülkeleri ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşmeler yapması bekleniyor.

Bu arada, Trump yönetimi, savaş nedeniyle hasar gören Ortadoğu 'daki altyapının yeniden inşasına yardımcı olmak için 5 milyar dolarlık bir fon önerdi. Suudi Arabistan ise son altı günde Hürmüz Boğazı'ndan günde 2,9 milyon varil ham petrol taşıdı.

Uydu görüntüleri ayrıca hafta sonu Suudi Arabistan'ın Körfez ihracat terminallerinde toplam 14 milyon varil kapasiteli süper tankerlerin bulunduğunu gösterdi; bu, en az Haziran ayından bu yana gözlemlenen en yüksek tanker sayısı oldu.