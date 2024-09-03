Petrol fiyatlarında hızlı düşüş

Petrol fiyatları eylül ayına hızlı düşüşle başladı.



Brent petrolün varil fiyatı, yüzde 4'ün üzerinde düşüşle 74 doları altına indi. Böylece Brent petrol, Aralık 2023'ten bu yana en düşük seviyesini gördü. Ham petrol fiyatı 70,5 dolar seviyesinde işlem gördü.



Petrol fiyatlarındaki düşüşte yüksek arza rağmen talebin azalacağına yönelik endişeler etkili oldu.



Çin'den gelen veriler ülke ekonomisinin büyüme rakamlarına ilişkin beklentileri artırdı. Çin, dünyanın en büyük petrol tüketicileri arasında yer alıyor. Ülkede fabrika göstergeleri ağustos ayında beklentilerin üzerinde düştü.



ABD'de gelen verilere göre ise petrol tüketimi 2020'den bu yana en düşük mevsimsel seviyesine geriledi.



Ayrıca Libya'da petrol üretiminin yarıdan fazla azaldığı bildirildi.