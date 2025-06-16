Petrol fiyatlarında hızlı düşüş

Tüm dünya İsrail ve İran arasındaki savaşa odaklandı. Birbirinden uzak iki ülke savaş uçakları ya da balistik füzelerle saldırı gerçekleştiriyor.



Saldırıların başlamasının üstünden 4 gün geçti ve emtia piyasalarında hareketlilik yaşanmıştı. Geçmişte yaşanan savaşlardaki gibi hızlı ve kalıcı yükseliş yaşamayan petrolde değer kayıpları başladı.



ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail ve İran'ın uzlaşacağına yönelik verdiği mesajlar da piyasaları dindirmeye yetti.



Brent petrol yüzde 1.5'e yakın kayıpla 72.60 dolar, ABD petrolü de yüzde 1'e yakın düşüşle 70.7 dolar seviyelerinde işlem görüyor.