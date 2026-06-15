Petrol fiyatlarında hızlı düşüş

ABD ve İran 'ın Ortadoğu çatışmasını sona erdirmeyi ve Hürmüz Boğazı'nı hafta sonuna kadar yeniden açmayı amaçlayan bir barış anlaşmasına varmasının ardından WTI ham petrol fiyatları yüzde 5'ten fazla düşerek varil başına yaklaşık 79 dolara geriledi ve iki ayın en düşük seviyesine ulaştı. Türkiye 'nin kullandığı Brent petrol ise yüzde 4 civarında düşüşle 82,7 dolar seviyesinde bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İran limanlarına uygulanan ABD ablukasının kaldırılması da dahil olmak üzere, Basra Körfezi'nden petrol sevkiyatlarının yakında yeniden başlayabileceğini duyurdu. Anlaşmanın ayrıca, Tahran'ın taahhütlerini yerine getirmesi halinde ekonomik teşviklerin yanı sıra İran'ın nükleer programının tasfiyesine ilişkin hükümler de içerdiği bildirildi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazem Gharibabadi, bir anlaşmaya varıldığını doğruladı ve metnin İsviçre'deki imza töreninin ardından yayınlanacağını söyledi. Petrol piyasaları, Şubat ayı sonlarında çatışmanın patlak vermesinden bu yana önemli ölçüde aksadı ve Hürmüz Boğazı'nın neredeyse tamamen kapanması küresel petrol sevkiyatlarının yaklaşık beşte birini etkiledi.