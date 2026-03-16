Petrol fiyatlarında hızlı hareket

WTI ham petrol vadeli işlemleri, Orta Doğu çatışmasının üçüncü haftasına girilmesiyle birlikte ABD'nin Harg Adası'ndaki askeri tesislere yönelik saldırılarının ardından, varil başına 102 dolara kadar yükselerek Temmuz 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra bugün varil başına 99 dolara doğru yükseldi. Türkiye'nin kullandığı Brent petrol ise 101,8 dolardan işlem geçiyor.

ABD Başkanı Donald Trump ayrıca, İran'ın petrol ihracatının yaklaşık yüzde 90'ını karşılayan adadaki enerji altyapısının, Tahran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçişe müdahale etmesi durumunda hedef alınabileceği konusunda uyardı.

Basra Körfezi'ni küresel pazarlara bağlayan dar su yolu, çatışmanın başlamasından bu yana fiilen kapalı kaldı ve İran'ın yeni dini lideri geçen hafta düşmanlıkların devam etmesi halinde boğazı kapalı tutma sözü verdi.

Bu arada, tüccarlar ABD'nin yakında su yolundan gemilere eşlik edecek bir ülkeler koalisyonu açıklayacağına dair haberleri değerlendirdi. Küresel arz üzerindeki baskıyı vurgulayan Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Pazar günü geçen haftaki rekor 400 milyon varillik rezerv salınımından elde edilen petrolün Asya'da derhal kullanıma sunulacağını söyledi.