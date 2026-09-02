Petrol fiyatlarında Hürmüz yangını. Brent 96 doları zorluyor

WTI ham petrol fiyatları varil başına 91 dolara, Brent petrol ise 96 dolara doğru yükselerek, ABD ve İran arasındaki tırmanan düşmanlıkların Ortadoğu'dan enerji akışında daha fazla aksamaya ilişkin endişeleri artırmasıyla, art arda üçüncü seansında yaklaşık altı haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD ordusu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran'ın boğaza mayın döşeme girişimlerine ve daha önce bir ABD askeri üssüne yapılan saldırıya misilleme olarak nitelendirdiği Hürmüz Boğazı çevresindeki İran hedeflerine yeni saldırılar düzenledi.

Trump ayrıca, Tahran'ın misilleme yapması durumunda çok daha büyük bir karşılık vereceği tehdidinde bulundu. İran, bölgedeki ABD üslerini hedef alarak ve Ürdün'e füze fırlatarak zaten karşılık verdiğini söyledi.

Bu arada, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'ın iflasının "hızlanma aşamasında" olduğunu belirtirken, Pazartesi günü Hürmüz'den 17 milyon varil ham petrol geçtiğini ve bunun Tahran'ın stratejik boğazı kontrol edemediğini gösterdiğini kaydetti.