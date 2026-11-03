Petrol fiyatlarında kriz çözülüyor mu?

WTI ham petrol , bir önceki seansta yüzde 6'dan fazla düşüş yaşadıktan sonra güne varil başına 97 doların altında başladı. Türkiye 'nin kullandığı Brent petrol ise 105 doların altında işlem görüyor.

ABD ve İran arasında diplomatik ilerleme işaretleri, arzda daha fazla aksama endişelerini hafifletti. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, hükümetinin ülkenin dini liderinden barış görüşmelerini sürdürmek için daha fazla yetki aldığını söylerken, ABD Başkanı Donald Trump da görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini belirtti. İranlı yetkililer ayrıca, Katar arabuluculuğunda üç gün süren görüşmelerin ardından bir anlaşmanın hâlâ mümkün olduğunu öne sürdüler.

Ancak dış basında ABD ordusunun İran'ın Keşm Adası'na saldırı düzenlediğini açıkladı. İran basını da, İran ile ABD arasında arabulucular üzerinden mesaj alışverişinin olağan şekilde devam ettiği fakat bu konuda yeni bir gelişme yaşanmadığı bildirildi.

Bu gelişmeler, ABD ara seçimlerinin başlamasıyla birlikte, Trump yönetimi ve Cumhuriyetçi Parti'nin İran çatışmasıyla bağlantılı artan enerji maliyetleri nedeniyle artan siyasi baskıyla karşı karşıya kalmasıyla aynı zamana denk geliyor. ABD petrol fiyatı, Washington'un ara seçimlerin ardından İran'a karşı askeri saldırılara yeniden başlayabileceği endişeleriyle daha önce birkaç haftanın en yüksek seviyelerine çıkmıştı.