Petrol fiyatlarında önemli gelişme. ABD-İran hattında 10 günlük ateşkes masada

WTI ham petrol fiyatları Salı günü varil başına 82 dolara, Brent petrol ise 87 dolara doğru gerileyerek, ABD ve İran arasında birkaç gündür tırmanan saldırıların ardından barış görüşmelerinin yeniden başlayabileceği umutlarının artmasıyla beş haftanın en yüksek seviyelerinden hafifçe düştü.

Arabulucular dün her iki tarafı da yeni bir ateşkes konusunda anlaşmaya teşvik etmek için çalışırken, haberler olası 10 günlük bir ateşkesi işaret ediyordu.

Bununla birlikte, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının onuncu gününde de devam etmesi ve Tahran'ın komşu ülkelere karşı misilleme saldırılarına devam etmesiyle petrol fiyatları bu ay keskin bir şekilde yükseldi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran'ın üç ABD askerinin ölümünden sorumlu tutulacağı uyarısının ardından gerilim arttı. İran destekli Husi militanları da Suudi Arabistan'a karşı deniz ambargosu ilan ederek Kızıldeniz üzerinden enerji sevkiyatı konusunda endişeleri artırdı.