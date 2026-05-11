Petrol fiyatlarında savaş yükselişi

WTI ham petrol vadeli işlemleri yüzde 3 artarak varil başına 98 doların üzerine çıktı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın 10 haftalık çatışmayı sona erdirmeyi amaçlayan önerisine İran 'ın verdiği son yanıtı reddetmesinin ardından geçen haftaki kayıplarını telafi etti.

Türkiye 'nin kullandığı Brent petrol ise 104 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Bu durum, Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapalı kalmasına yol açtı. Trump, Truth Social'da yaptığı bir paylaşımda, İran'ın nükleer altyapısını sökmeyi reddederken, yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stokunun bir kısmını üçüncü bir ülkeye devretmeyi teklif ettiği yönündeki haberlerin ortasında, Tahran'ın yanıtını "kesinlikle kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

Aynı zamanda, Basra Körfezi'nde Katar yakınlarında bir kargo gemisine insansız hava aracı saldırıları düzenlendi. BAE ve Kuveyt ise düşman insansız hava araçlarını engellediklerini açıkladı ve Nisan başında varılan kırılgan ateşkesin çökeceği endişelerini artırdı. Hürmüz Boğazı'nın uzun süreli kapanması, ham petrol, doğal gaz ve rafine yakıtların küresel akışını ciddi şekilde aksattı ve Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) kayıtlardaki en büyük arz şoku olarak tanımladığı bir duruma yol açtı.