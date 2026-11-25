WTI ham petrol fiyatları varil başına 81 doların, Türkiye 'nin kullandığı Brent petrol ise 88 doların altına düşerek önceki seanstaki kazanımlarını geri verdi; bu sırada Hürmüz Boğazı çevresindeki gemilere yönelik artan saldırılar arz risklerini yüksek tuttu.

İran güçleri, boğazda deniz mayınlarına çarptıktan sonra dört petrol tankerinin alev aldığını bildirdi ve talepleri karşılanana kadar kritik nakliye yolundaki kontrolünü sıkılaştırmakla tehdit etti.

Bu arada, ABD İran'ın finansal ağlarını hedef alan yaptırımları yoğunlaştırdı ve Tahran'ı enerji tankerlerine yönelik siber saldırılarda baş şüpheli olarak belirledi. Geçen hafta Washington, İran limanlarına yönelik deniz ablukasını uygulamakla görevli diğer iki gemiye ek olarak Körfez'e üçüncü bir uçak gemisi daha konuşlandırdı.

Buna rağmen, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Basra Körfezi'nden ham petrol ihracatının savaş öncesi seviyelerinin yüzde 74'üne geri döndüğünü ve küresel petrol piyasasının bu çeyrekte fazla vereceğini öngördü. ABD'de ise sektör verileri, ham petrol stoklarının geçen hafta 100 bin varil arttığını gösterdi.