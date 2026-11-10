Petrol fiyatlarında sert düşüş

Ham petrol , Ortadoğu çatışmasını sona erdirmeye yönelik diplomatik çabalar sürerken WTI petrol varil başına 85 doların, Brent petrol ise 91 doların altına düşerek önceki seanstaki kayıplarını sürdürdü ve Ağustos sonundan bu yana en düşük seviyesine ulaştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Katar Başbakanı ile görüşmesinin ardından çatışmanın "sona doğru ivme kazandığını" belirterek olası bir çözüm konusunda iyimserliğini dile getirdi. Bu arada, Kongre Demokratları, Trump'ı savaşı sona erdirmeye zorlamak için 11 Aralık hükümet kapanma tarihini kullanmayı düşünüyor.

Ancak, ABD güçlerinin İran 'ın Keşm Adası'na bir saldırı daha düzenlediği bildirilirken, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio müzakerelerde ilerleme beklentilerini düşürdü ve gerilim yüksek seviyede kaldı.

Tanker gemileri de Hürmüz Boğazı'ndaki saldırıların hedefi olmaya devam ederken, Suudi Arabistan ve İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar sürdü. Öte yandan, yatırımcılar küresel arz ve talebe ilişkin daha fazla bilgi edinmek için ABD Enerji Bilgi İdaresi (EIA), OPEC ve Uluslararası Enerji Ajansı'ndan (IEA) aylık petrol piyasası raporlarını bekliyor.