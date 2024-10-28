Petrol fiyatlarında sert düşüş | Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (28 Ekim 2024 petrol fiyatları)

Petrol fiyatları, Ortadoğu'da son yaşanan gelişmelerin etkisiyle sert düşüş kaydetti.



Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 72,55 dolardan işlem görüyor.



Cuma günü 75,74 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı bu seviyede tutunamayarak, günü 75,55 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.34 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 4 azalarak 72,55 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 68,53 dolardan alıcı buldu.



İSRAİL'İN SALDIRISI PETROLÜ NASIL ETKİLEDİ?



Petrol fiyatlarının düşüşünde, İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği hava saldırısının endişe edildiği kadar şiddetli olmaması ve küresel piyasalarda risk algısının azalması etkili oldu.



Petrol kaynaklarının çoğunun yer aldığı Ortadoğu'da İsrail'in İran'a büyük saldırı düzenleyeceği ve çatışmanın etkisiyle savaşın geniş alana yayılarak petrol arzını olumsuz etkileyeceği endişeleri bir süredir petrol fiyatlarını yükseltiyordu. Saldırının beklenenden daha hafif gerçekleşmesi ve İsrail’in İran'a düzenlediği hava saldırısının petrol tesislerini etkilememesi fiyatların düşüşünü destekliyor.



İsrail, İran'ın 1 Ekim'deki füze saldırılarına "misilleme" olarak 26 Ekim'de İran'daki askeri hedeflere saldırı düzenlediğini ve saldırının "başarıyla" tamamladığını açıklamıştı. İran, Tahran ve ülkenin batısındaki Huzistan ve İlam eyaletlerinde bazı askeri noktaların hedef alındığını ve hava savunma sistemlerinin saldırılara "başarıyla" karşı koyduğunu ancak bazı noktalarda "sınırlı hasar" meydana geldiğini duyurmuştu.



Buna karşılık, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, savaş istemediklerini ancak haklarını koruyacaklarını ve İsrail'in saldırganlığına uygun bir karşılık vereceklerini söyledi.



DOLAR GÜÇLENDİ, PETROL ZAYIFLADI



Ayrıca, ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kazanması da petrol fiyatlarının düşüşünde etkili oldu. ABD dolar endeksi yüzde 0,19 artışla 104,32 oldu. Güçlü doların, döviz kullananlar için petrolü daha pahalı hale getirerek talebi düşürmesi bekleniyor.



Öte yandan, bu hafta küresel piyasalarda ABD'de açıklanacak ekonomik veriler takip edilecek. Analistler, bu hafta açıklanacak istihdam ve büyüme verilerinden alınacak sinyallerin ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlar konusunda belirleyici olabileceğini ifade ederek, söz konusu verilerin ABD ekonomisinin gidişatına ilişkin daha çok bilgi vermesinin beklendiğini söyledi.



Brent petrolde teknik olarak 80,03 doların direnç, 71,34 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.