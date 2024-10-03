Petrol fiyatlarında yükseliş sürüyor

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 74,47 dolardan işlem görüyor.



Dün 71,82 dolarla güne başlayan Brent petrolün varil fiyatı, İran’ın İsrail'e onlarca balistik füzeyle saldırmasının ardından gün içerisinde 75,35 dolara kadar yükseldi. Söz konusu gelişmelerle günü 74,27 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrol, açılışa göre yüzde 3'ten fazla değer kazandı.



Brent petrolün varil fiyatı, saat 12.15 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 74,42 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 70,74 dolardan alıcı buldu.



Brent petrolde teknik olarak 76,64 ile 78,81 dolar aralığının direnç, 71,11 ile 67,75 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.



İSRAİL'İN KARŞILIK VERMESİ BEKLENİYOR



İran’ın İsrail’e düzenlediği saldırının Hamas lideri İsmail Heniyye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı general Abbas Nilfuraşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık olarak gerçekleştirildiği belirtildi.



İsrail'in bu saldırıya askeri yanıt vermesi halinde "yıkıcı karşılık" göreceği uyarısında bulunuldu. İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar, sosyal medya hesabından İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırısına ilişkin açıklama yaptı.



İran yönetimini hedef alan Zohar, İsrail'e füze saldırısıyla İranlı liderlerin "yanlış bir karar aldığını ve bunun da bedelini ödeyeceklerini" ifade etti.



Küresel petrol rezervlerinin büyük kısmının bulunduğu Orta Doğu'da tırmanan gerginliklerin küresel arzda aksamaya neden olacağı düşünceleri, piyasa oyuncularının arz endişelerini besliyor ve fiyatları yükseltici etkide bulunuyor.



FED NE KADAR FAİZ İNDİRECEK?



Öte yandan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem atacağı adımların büyüklüğüne ilişkin belirsizlikler fiyatların yükselişini desteklemeye devam ediyor.



Para piyasalarındaki fiyatlamalarda yıl sonuna kadar Fed'in 75 baz puanlık indirim yapacağı beklentisi güçlü kalmaya devam ederken, kasımda yüzde 60 ihtimalle 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapılacağı öngörülüyor.



Söz konusu beklentilerin ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesine yol açarak petrol talebini artıracağı düşünülüyor.

