Petrol fiyatlarından iyi haber var durgun seyrediyor

Brent petrol , varil başına yaklaşık 104 dolara geriledi; yatırımcılar, Hürmüz Boğazı'ndaki artan nakliye risklerini küresel talebin zayıflamasına ilişkin endişelerle karşılaştırdı.

Stratejik su yolunda Singapur tescilli bir geminin batması ve İran'ın ABD savaş gemilerine yönelik devam eden tehditleri, uzun süreli bir bölgesel çatışma korkusunu artırdı. Bu arada, Husi milislerinin Suudi Arabistan'a yönelik füze ve insansız hava aracı saldırıları, ihracatta potansiyel aksamalara ilişkin endişeleri daha da artırdı; bazı tankerlerin normal yükleme alanlarından kaçındığı bildirildi.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), dizel piyasasındaki daralmanın gelecek yıla kadar devam edebileceği konusunda uyarırken, küresel petrol tüketiminin 2026'da günde 2,6 milyon varil azalacağını öngördü. Ayrıca, karada bulunan stokların en az on yıldır en düşük seviyelerine yaklaştığını belirtti. En son sektör verileri, ABD ham petrol stoklarının geçen hafta 11,1 milyon varil azaldığını gösterdi.