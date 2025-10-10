Petrol gerilemeye başladı

Petrol fiyatları, İsrail ve Hamas'ın Gazze'deki savaşı sona erdirme planının ilk aşaması konusunda anlaşmasının ardından piyasanın risk priminin azalmasıyla, bir önceki seansta yüzde 1,6 düşüş kaydettikten sonra Cuma günü de hafifçe geriledi.



Brent ham petrol vadeli işlemleri, TSİ 06:38 varil başına 65,15 dolara geriledi. ABD Batı Teksas Orta Vadeli Ham Petrolü (WTI) 61,49 dolara geriledi.



İsrail ve Filistinli militan grup Hamas, Perşembe günü ABD'nin ateşkes anlaşmasının ilk aşaması kapsamında bir anlaşma imzaladı.



İsrail hükümetinin Cuma günü onayladığı anlaşmaya göre, çatışmalar sona erecek, İsrail Gazze'den kısmen çekilecek ve Hamas, savaşı başlatan saldırıda ele geçirdiği tüm rehineleri, İsrail'de tutulan yüzlerce esir karşılığında serbest bırakacak.



ANZ analisti Daniel Hynes, Gazze ateşkesi anlaşmasının petrol arzında aksama riskini artıran iki yıllık savaşı sona erdirme yolunda önemli bir adım olduğunu söyledi.



Hynes, "OPEC üretim kesintilerini azaltmaya devam ederken, bu (anlaşma) odak noktasının yaklaşan petrol fazlasına geri dönmesini sağladı" dedi.

