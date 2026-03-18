Petrol gerilemeye başladı

WTI ham petrol vadeli işlemleri varil başına 92 dolara gerileyerek, yatırımcıların Orta Doğu'daki devam eden çatışmalar ve Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizlikle başa çıkmaya çalışmasıyla önceki seanstaki kazanımlarını azalttı.

İran devlet medyası, ülkenin savaş zamanı liderliğinde önemli bir figür olan Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani'nin ölümünü doğruladı. İran bu hafta, Suudi Arabistan'ın doğu eyaletini hedef alan saldırılar da dahil olmak üzere, bölgesel enerji altyapısına yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı.

Bu arada, ABD müttefikleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemi trafiğinin güvenliğini sağlama çağrısını reddetti.

Trump daha sonra İran'la savaş için ortakları bir araya getirme çabalarından vazgeçti ve müttefik ülkeleri eleştirdi. Yine de İran, bağlı oldukları ülkelere bağlı olarak bazı gemilerin dar su yolundan güvenli geçişine izin verdi.

Türkiye'nin kullandığı Brent petrol 98,32 dolar, WTI petrol ise 92,27 dolar seviyesinde işlem görüyor.