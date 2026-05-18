Petrol gerilimle yükseliyor

WTI ham petrol işlemleri Pazartesi günü varil başına 102,6 doların üzerine çıkarak geçen haftaki kazanımlarını sürdürdü. Türkiye 'nin kullandığı Brent petrol ise 107,7 dolardan işlem görüyor.

ABD-İran barış görüşmelerinin tıkanması ve hayati öneme sahip Hürmüz Boğazı'nın neredeyse tamamen kapalı kalması, küresel arz endişelerini yüksek seviyede tuttu. ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'ın Washington ile bir anlaşmaya varmak için zamanının tükendiği konusunda uyarırken, İran medyasında yer alan haberlere göre iki taraf arasında derin bir görüş ayrılığı devam ediyor ve ABD müzakereler sırasında "somut hiçbir taviz" vermiyor.

Hafta sonu, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki bir nükleer tesis de dahil olmak üzere Basra Körfezi'ndeki enerji altyapısı da saldırıya uğradı.

Aynı zamanda, Trump yönetimi, Hindistan'ın uzatma talebine rağmen Rus ham petrol satışlarına izin veren bir muafiyetin süresinin dolmasına izin vererek, zaten kısıtlı olan arzı daha da baskı altına aldı.

Bu arada, Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasında geçen hafta yapılan iki günlük zirve, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması yönünde somut bir ilerleme kaydedilmeden sona erdi.