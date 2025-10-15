Petrol geriliyor

Petrol fiyatları, yatırımcıların IEA'nın 2026 yılı için arz fazlası uyarısını ve talebi kısıtlayabilecek ABD-Çin ticaret gerilimlerini değerlendirmesiyle gerilemeye devam ediyor.



Brent ham petrolü 21 sent veya yüzde 0,34 düşüşle varil başına 62,18 dolardan, ABD Batı Teksas ham petrolü ise 16 sent veya yüzde 0,27 azalışla varil başına 58,54 dolardan işlem gördü.



Dünyanın en büyük iki petrol tüketicisi olan ABD ve Çin arasındaki ticaret anlaşmazlığı geçen hafta yeniden alevlendi ve her iki ülke aralarında kargo taşıyan gemilere ek liman ücretleri getirdi.



IG'de piyasa analisti Tony Sycamore, "Odak noktası ABD ve Çin arasındaki ticaret gerilimlerindeki son yeniden tırmanış ve bunun küresel ekonomiye getirdiği riskler üzerinde kalacak" dedi.



Haitong Futures'tan Yang An, "ABD-Çin ticaret ilişkileri ve görüşmelerin ilerleyişinin ötesinde, petrol fiyatları için şu anda önemli olan, küresel envanterlerdeki değişimlere yansıyan aşırı arz derecesi" değerlendirmesini yaptı



ABD ham petrol stoklarının geçen hafta arttığı tahmin edilirken, benzin ve damıtılmış ürün stoklarının düştüğü örgörüyor.



American Petroleum Institute'un haftalık sektör raporu bugün TSİ 23.30'da ve ABD Enerji Bilgi İdaresi verileri Perşembe günü TSİ 17:30'da açıklanacak