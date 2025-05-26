Petrol güç kazanıyor

OPEC+'nın Mayıs ve Haziran'ın ardından Temmuz ayında da üretimi artırmayı değerlendirdiği haberlerinin yarattığı aşağı yönlü baskı ile başa çıkmaya çalışan petrol piyasası, Trump'tan gelen ticarette gerilimi düşürücüa açıklamaların ardından toparlandı.



Şu sıralarda ICE'de vadeli Brent petrolü 17 cent artışla 64,95 dolardan işlem görüyor. Batı Teksas petrolü de 15 cent artışla 61,68 dolar seviyesinde.



ING Groep NV emtia strateji müdürü Warren Patterson, "AB için tarife süresinin uzatılması piyasaya bir miktar destek sağlamış olsa da, bu hafta tüm dikkatler muhtemelen OPEC+ üretim politikası üzerinde olacak.Grubun büyük bir arz artışına daha gideceğine ve piyasanın yılın ikinci yarısında iyi bir şekilde tedarik edileceğine inanıyoruz" dedi.