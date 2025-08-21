Petrol güçleniyor

Brent ham petrol vadeli işlemleri, ABD ham petrol ve yakıt stoklarındaki beklenenden daha büyük haftalık düşüşün istikrarlı talebe işaret etmesiyle, Perşembe günü bir önceki seanstaki kazanımlarını artırarak varil başına 67 dolara yükseldi.



Son EIA verileri, ham petrol stoklarının geçen hafta 1,3 milyon varillik düşüş beklentilerine kıyasla 6 milyon varil azalarak 420,7 milyon varile gerilediğini gösterdi. Benzin stokları ise 915 bin varillik düşüş tahminlerine kıyasla 2,7 milyon varil azaldı.



Bu arada yatırımcılar, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirme görüşmelerindeki adımları yakından takip ediyor; zira herhangi bir ilerleme, Rus ham petrol ihracatına yönelik yaptırımları etkileyebilir ve küresel arz dinamiklerini yeniden şekillendirebilir.



Çarşamba günü Rusya, Batı'nın Kiev'in gelecekteki koruması için garantiler oluşturmaya çalıştığı bir dönemde, Moskova'nın katılımı olmadan Ukrayna ile ilgili güvenlik sorunlarını çözme girişimlerinin "hiçbir yere varmayan bir yol" olduğunu söyledi. Rusya ayrıca, ABD'nin uyarılarına rağmen istekli alıcılara ham petrol tedarik etmeye devam edeceğini yineledi.