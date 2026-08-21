Petrol güçlü seyrediyor

WTI ham petrol Cuma günü varil başına 86 doların, Türkiye 'nin kullandığı Brent petrol ise 91 doların üzerinde işlem gördü ve bu hafta yaklaşık yüzde 6 artışla üst üste ikinci haftalık kazancını kaydetme yolunda ilerliyor.

Bu artışlar, ABD -İran çatışmasının azalma belirtisi göstermediği ve iki tarafın Hürmüz Boğaz ı konusunda anlaşmazlık içinde olduğu bir dönemde gerçekleşti. ABD, Donald Trump'ın "ekonomik bir dönüm noktası" olarak tanımladığı girişimle İran ekonomisini izole etmeye hazırlanıyor ve girişimin ayrıntılarının Pazartesi günü açıklanması bekleniyor.

Önerilen önlemlerin, Tahran'ı bankalar, işletmeler, gemi sicilleri, nakit transferleri ve kaçakçılık ağları da dahil olmak üzere uluslararası finans ve ticari kanallardan koparmayı amaçladığı tahmin ediliyor.

Washington, İran üzerindeki ekonomik baskıyı artırmayı ve Tahran'ı çatışma, nükleer programı ve Hürmüz Boğazı'nın kontrolü konusunda müzakerelere doğru itmeyi hedefliyor.

Öte yandan, Ukrayna'nın Rus enerji altyapısına yönelik bir dizi saldırısı bazı bölgelerde yakıt kıtlığına neden olarak küresel petrol piyasaları üzerinde daha fazla baskı oluşturdu.