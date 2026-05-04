Petrol hafif düşüşte

ABD Başkanı Donald Trump'ın Washington'ın Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan kargo gemilerini "serbest bırakacağını" söylemesi ve İran ile müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini belirtmesinin ardından, WTI ham petrolü varil başına 100 doların altında kaldı. Türkiye 'nin de kullandığı Brent petrol yüzde 1 civarında düşüşle 106,6 dolardan işlem geçiyor.

"Özgürlük Projesi" olarak adlandırılan girişim, çatışmayla bağlantılı olmayan ülkelerin bayraklarını taşıyan sivil gemilerin tartışmalı su yolundan çıkmalarına ve işlerine devam etmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor ve uygulamaya bugün başlanması planlanıyor.

Aynı zamanda İran, Washington'ın son 14 maddelik önerisine verdiği yanıtı gözden geçirdiğini belirterek, çatışmaya diplomatik bir çözüm bulunması umutlarını artırdı.

Ortadoğu çatışması ve Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanması küresel piyasaları alt üst ederken, petrol fiyatları bu yıl keskin bir şekilde yükseldi. Öte yandan, OPEC+, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ayrılmasının ardından Haziran ayı üretim kotalarında sembolik bir artış konusunda anlaşarak, işlerin normal seyrinde devam edeceğine işaret etti.