Petrol hafif primli

WTI ham petrol vadeli işlemleri Pazartesi günü varil başına 64 dolar civarında seyrederek, yatırımcıların arz risklerini ve ABD'nin para politikasında gevşeme beklentilerini değerlendirmeye devam etmesiyle geçen haftaki kazanımlarını korudu.



Ukrayna hafta sonu Rusya'da drone saldırıları düzenledi ve bu saldırılar büyük bir nükleer santralin faaliyetlerini aksattı. Ust-Luga terminali ve ağırlıklı olarak ihracata hizmet veren Novoshakhtinsk rafinerisi de dahil olmak üzere önemli yakıt ve petrol tesislerinde yangınlara yol açtı.



ABD Başkanı Donald Trump ayrıca, Ukrayna ile barış anlaşması konusunda iki hafta içinde ilerleme kaydedilmemesi halinde yaptırım tehditlerini yineledi ve Hindistan'dan ithal edilen ürünlere uygulanan gümrük vergilerinin Rus ham petrol alımlarının %50'sine iki katına çıkarılacağı konusunda uyardı.



Bu durum, arz kesintisi endişelerini artırdı. Bu arada, Fed Başkanı Jerome Powell Cuma günü yaptığı açıklamada, faiz indirimlerinin gelecek ay yeniden başlayabileceğini belirterek risk algısını güçlendirdi ve iyileşen ekonomik aktivite ve zayıflayan ABD doları ortamında ham petrol talebinin güçleneceği beklentilerini destekledi.



Brent petrol 67.35 dolar, WTI petrol ise 63.69 dolar seviyesinde işlem görüyor.