Petrol hafif yükselişte

Petrol fiyatları yatırımcıların İran ile İsrail arasındaki ateşkesin kalıcılığını değerlendirmeleri nedeniyle yükseldi ancak ham petrol akışının kesintiye uğramayacağı beklentisi nedeniyle fiyatlar son haftaların en düşük seviyelerine yakın kaldı.



Brent ham petrol vadeli işlemleri yüzde 1.3 artışla varil başına 67.99 dolar, WTI ham petrolünün varili 87 sent veya yüzde 1.4 artışla 65.24 dolar seviyesindeydi.



Salı günü Brent 10 Haziran'dan beri WTI ise 5 Haziran'dan beri en düşük seviyelerinde kapandı. Her iki tarih İsrail'in İran'ın askeri ve nükleer tesislerine 13 Haziran'da yaptığı saldırılardan önceydi.

