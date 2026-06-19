Petrol haftalık düşüşe hazırlanıyor

Ham petrolün varil fiyatıyaklaşık 76 dolardan işlem gördü ve yatırımcıların, ABD-İran geçici barış anlaşmasının uygulanmasının ardından Hürmüz Boğazı'ndaki denizcilik koşullarının iyileşmesini memnuniyetle karşılamasıyla hafta boyunca yaklaşık yüzde 10 düşüşe doğru ilerliyordu.

Bu anlaşma, kayıtlara geçen en büyük arz kesintisine yol açan uzun süreli bir çatışmayı sona erdirmişti.

ABD Merkez Komutanlığı, İran limanlarına ve kıyı sularına giriş ve çıkışlardaki trafik kısıtlamalarını kaldırdığını duyururken, Ortak Denizcilik Bilgi Merkezi, boğazdan geçen gemilere mayın riskini azaltmak için Umman kıyı şeridine daha yakın bir rota izlemelerini tavsiye etti.

Daha önce mahsur kalan ham petrolü taşıyan tankerler Perşembe günü boğazdan çıkmaya başladı ve Kuveyt üretimini artırmaya başlayacağını söyledi. Sonuç olarak, petrol fiyatları, Ortadoğu çatışmasının Şubat ayı sonlarında başlamasından bu yana kaydedilen kazanımların neredeyse tamamını sildi.