Petrol haftalık kayba yöneliyor

WTI ham petrol vadeli işlemleri Cuma günü varil başına 58 dolara doğru geriledi, üçüncü seansta düşüş yaşadı ve Devlet Başkanı Zelenski'nin barış görüşmelerini sürdürme isteğini belirtmesinin ardından haftalık bir kayıp yaşadı.

ABD ve Rusya tarafından hazırlanan planın, Zelenski'nin önümüzdeki günlerde ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinde daha ayrıntılı olarak ele alınması bekleniyor. Önerilerin Ukrayna'ya toprak tavizleri ve yaptırımların kaldırılmasını içerdiği bildiriliyor.

Bu durum, Rus petrol ihracatının artmasına ve arz fazlası endişelerinin artmasına yol açabilir. Yine de Avrupalı ​​diplomatlar bir anlaşmanın hayata geçeceğine şüpheyle yaklaşıyor. Bu arada, ABD'nin iki büyük Rus petrol şirketine uyguladığı yaptırımlar bugün yürürlüğe giriyor. Rosneft ve Lukoil'e yönelik önlemler, 48 milyon varile kadar ham petrolün denizde mahsur kalmasına neden olabilir. Uzun süredir indirimli Rus tedariklerine bağımlı olan Hint rafinerileri artık alternatif kaynaklar arıyor.