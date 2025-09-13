Petrol hakkına müteallik karar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG) Petrol Hakkına Müteallik Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, TPAO'nun Edirne ve Kırklareli'ndeki "AR/TPO/K/E18-d3, d4" pafta numaralı petrol arama ruhsatının süresinin 7 Ağustos 2025'ten 7 Ağustos 2027’ye uzatılmasına karar verildi.



Ayrıca, TPAO'nun başvurusu üzerine Kırklareli ve Siirt'te bulunan iki ayrı sahaya ilişkin kamulaştırma kararı alındı.



Buna göre, TPAO'nun başvurusunu değerlendiren MAPEG, petrol işlemi için gerekli olan ve kamulaştırılmasında kamu yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde acele el koyma kararı bulunan sahaların kamulaştırılmasına karar verdi.