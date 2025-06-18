Petrol hareketli seyrediyor

Piyasalar İsrail-İran çatışmasında hızlı bir yumuşama umutlarının kaybolmasını ve gelişmeleri izlerken, petrol piyasaları oynak Asya'daki büyük endeksler ise karışık seyrediyor.



Bugünkü hareketler ABD Başkanı Trump'ın İran konusunda sabrının azalmakta olduğunu ve ABD'nin İsrail'in saldırılarına katılabileceğini söylemesinden etkilendi.



Gösterge WTI ve Brent ham petrol vadeli işlemleri yükseliş ile düşüş arasında gidip geliyor.



CIMB Securities araştırma analistleri bir rapor yayınlayarak, Orta Doğu'daki çatışmalardan kaynaklanan petrol fiyatı artışlarının tipik olarak kısa ömürlü ve refleks niteliğinde, geçici reaksiyonlar olduğunu belirttiler. Azri Azhar ve Vincent Loo, yine de Hürmüz Boğazı'da sevkiyatın kesintiye uğramasının "düşük ihtimallı ancak yüksek etkilibir risk" olduğunu söyledi.





