Petrol için dikkat çeken tahmin: 100 doların üzerinde kalacak

Küresel enerji sektörü yöneticilerinin önemli bir kısmı, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş nedeniyle rekor kıran petrol fiyatlarının en az yıl sonuna kadar 100 doların üzerinde kalacağını öngörüyor.



Londra merkezli Enerji Konseyi, "Küresel Sektör Anketi 2022" kapsamında dünyanın farklı bölgelerinden enerji sektörünün 517 temsilcisiyle görüştü. Ankete katılanların yüzde 37,1'ini petrol ve doğalgaz, yüzde 19,5'ini danışmanlık, yüzde 13,5'ini finans ve yatırımcı, yüzde 12,6'sını hizmet sağlayıcı ve kalan kısmını da sektördeki diğer şirketlerin liderleri oluşturdu.



Operasyonlarının yüzde 22,2'si ABD, yüzde 19'u Avrupa, yüzde 16,6'sı Afrika, yüzde 13,8'i Asya Pasifik, yüzde 11,6'sı Güney Amerika, yüzde 9,7'si Orta Doğu, yüzde 3,8'i Karayipler ve yüzde 3,3'ü diğer bölgelerde yer alan şirketlerin yöneticileri, anket kapsamında sektörün geleceğine ilişkin soruları yanıtladı.



Anket sonuçlarından derlenen bilgilere göre, sektör liderlerinin yarısı, petrolde jeopolitik gerilimler nedeniyle artan varil fiyatının yıl sonuna kadar 100 doların üzerinde kalacağını öngörürken, fiyatların 75-100 dolar aralığında seyredeceğini düşünenlerin oranı ise yüzde 46,8 seviyesinde.



Ankete katılan sektör yöneticilerinin sadece yüzde 2,7'si petrolün varil fiyatının 50 dolar bandında olacağını tahmin ederken, hiçbir sektör lideri fiyatların 50 doların altına düşmesini beklemiyor.



PETROL VE GAZ ARAMA AÇISINDAN EN BÜYÜK FIRSATLAR BATI AFRİKA'DA



Yüksek petrol fiyatları yatırımlar için zemin oluştursa da sektör liderlerinin yüzde 25,3'ü sermayeye erişim sıkıntısının bu yıla ilişkin büyüme planlarını yavaşlatacağını düşünüyor. Katılımcıların yüzde 21,7'si ise düzenlemelerdeki değişikliklerin şirket büyüme planlarını etkileyeceğini öngörüyor.



Katılımcıların yaklaşık yüzde 48,2'si petrol ve doğalgazın uzun dönemli stratejilerinde eşit şekilde yer alacağını, yüzde 19'u ise bu alanlarda uzun dönemli strateji oluşturmayacağını ifade ediyor.



Liderlerin yüzde 60'ı petrol ve doğalgaz aramanın faaliyetlerinde önemli bir rol oynamaya devam edeceğini belirtirken, yüzde 24'ü aksi yönde düşünüyor. Batı Afrika, katılımcıların yüzde 19,9'u için gelecek 24 ayda en büyük arama fırsatları bulunan bölge olarak öne çıkıyor. Bu bölgeyi yüzde 13,5 ile Güney Amerika ve yüzde 11,6 ile Guyana takip ediyor.



Sektör temsilcilerinin yüzde 28'i bu yıl özel sermayeden, yüzde 18,1'i ise finans kuruluşlarından finansman kullanmayı planlıyor.



HİDROJEN, GÜNEŞ VE RÜZGAR LİDERLERİN EN ÇOK ARAŞTIRDIĞI TEKNOLOJİLER



Enerji sektörü liderlerinin yüzde 33,6'sı uzun vadede temiz enerji dönüşümünü fırsat olarak görürken, yüzde 25'i petrol yerine doğalgaz üretimini artırmanın daha fazla fırsat sunacağını düşünüyor.



Sektör yöneticilerinin kısa ve uzun vadede fırsat olarak gördüğü teknolojiler ise hidrojen, güneş, rüzgar ve karbon yakalama teknolojileri olarak öne çıkıyor. Ankete katılanların yüzde 20,3'ü hidrojeni, yüzde 18'i güneş, yüzde 15,3'ü rüzgar ve yüzde 15'i de karbon tutma ve yakalama teknolojilerini "en fazla araştırdıkları alternatif teknolojiler" olarak ifade ediyor.



Katılımcıların yüzde 10,3'ü batarya depolama ve yüzde 10'u jeotermal alanında araştırma yaptığını belirtiyor.



Sektör liderlerinin yüzde 42'si 2022-2023 döneminde yeşil girişimlerinden gelir beklemiyor, yüzde 43'ü ise şirketlerinin kapsayıcı bir çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim programı olduğunu belirtiyor.



Ankete katılanların yüzde 22,6'sı yeni dijital teknolojilerin önündeki en büyük bariyerin yatırım eksikliği, yüzde 21,8'i ise "kurum kültürü" olduğunu düşünüyor.