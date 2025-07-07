Petrol için yeni tahmin

Goldman Sachs, sekiz OPEC+ üyesinin Eylül ayında petrol üretim kotalarını günlük 550 bin varil artırarak, grubun güçlü küresel petrol talebi karşısında yedek kapasiteyi normalleştirmeyi amaçladığı gönüllü kesintilerdeki 2.2 milyon varillik geri dönüşü tamamlamasını bekliyor.



Tahmin, OPEC+'nın hafta sonu Ağustos ayı üretimini 548 bin varil/gün artırma kararının ardından geldi ve Orta Doğu'daki gerilimlerle bağlantılı son fiyat dalgalanmalarının ortasında daha hızlı bir arz restorasyonuna işaret etti.



Goldman, bunun grubun pazar payını yeniden kazanmaya, yedek kapasiteyi yönetmeye ve ABD'deki kaya gazı büyümesini kontrol altında tutmaya odaklanan daha istikrarlı bir stratejiye doğru kaydığı yönündeki uzun süredir devam eden görüşünü desteklediğini söyledi.



Banka, OPEC+ üretiminin Mart ve Eylül ayları arasında 1.67 milyon varil/gün artarak 33.2 milyon varil/gün seviyesine ulaşmasını ve bu artışın yüzde 60'ından fazlasının Suudi Arabistan'dan kaynaklanmasını bekliyor. Söz konusu sekiz ülke Suudi Arabistan, Rusya, BAE, Kuveyt, Umman, Irak, Kazakistan ve Cezayir'den oluşuyor.



Goldman, Rusya'nın üretimindeki düşük performans ve yedek kapasitenin daralması gibi karışık faktörlere dikkat çekerek Brent ham petrol tahminini 2025'in 4. çeyreği için 59 dolar ve 2026 için 56 dolarda tuttu. Ayrıca talepte yukarı yönlü riskler görüyor ve güçlü Çin talebi, istikrarlı küresel büyüme ve zayıf ABD doları nedeniyle küresel petrol tüketiminin 2025'te 600 bin varil ve 2026'da 1 milyon varil artacağını tahmin ediyor.



