Petrol iki ayın en sert düşüşüne hazırlanıyor

Küresel piyasalar, Hürmüz Boğazı ’nı yeniden açacak anlaşma beklentileri ve yapay zeka hisselerindeki güçlü yükselişin etkisiyle haftanın son işlem gününe farklı yönlerde başladı. Dünya borsaları rekor seviyelere yükselirken petrol fiyatları sert haftalık kayba hazırlanıyor.

Yatırımcılar, ABD ile İran arasında ateşkesin uzatılması ve deniz taşımacılığı üzerindeki kısıtlamaların kaldırılmasına ilişkin olası anlaşmanın ayrıntılarını bekliyor.

PETROL SERT HAFTALIK DÜŞÜŞE HAZIRLANIYOR

Piyasalarda Hürmüz Boğazı’ndaki risklerin azalabileceği beklentisi petrol fiyatları üzerinde baskı yarattı.

Brent petrol vadeli kontratları yaklaşık 1 dolar düşerek varil başına 92,69 dolara gerilerken, haftalık kaybın yüzde 10’u aşması bekleniyor. Bu durum, petrol piyasasında yaklaşık iki ayın en sert haftalık düşüşüne işaret ediyor.

Petrol tarafındaki düşüşe karşın küresel hisse piyasalarında iyimserlik sürdü.

MSCI dünya hisse endeksi rekor seviyeye yükselirken, yapay zeka yatırımlarına yönelik güçlü beklentiler teknoloji ve çip hisselerini destekledi.

HÜRMÜZ BOĞAZI AÇILACAK MI?

Reuters’a konuşan kaynaklar, ABD ve İran’ın ateşkesi uzatma ve deniz taşımacılığı kısıtlamalarını kaldırma konusunda anlaşmaya vardığını öne sürdü. Ancak ABD Başkanı Donald Trump’ın henüz anlaşmayı onaylamadığı, İran devlet medyasının ise sürecin tamamlanmadığını bildirdiği aktarıldı.