Petrol İran beklentisi

WTI ham petrol varil başına 102 dolara doğru, Türkiye 'nin kullandığı Brent petrol ise 106 dolara gerileyerek, ABD Başkanı Donald Trump 'ın Körfez müttefiklerinin çağrıları üzerine İran 'a yönelik planlanan askeri saldırıyı iptal ettiğini açıklamasının ardından son dönemdeki kazanımlarının bir kısmını geri verdi.

Bu açıklama, müzakerelerin yeniden başlayabileceğine dair iyimserliği artırdı. Trump, Suudi Arabistan, Katar ve BAE'nin kendisinden "bekleme" talebinde bulunduğunu belirterek, ciddi görüşmelerin devam ettiğini söyledi; ancak Tahran henüz bu iddiayı doğrulamadı. ABD-İran barış görüşmelerinin tıkanması ve hayati önem taşıyan Hürmüz Boğazı'ndan geçişin fiilen kapalı kalması nedeniyle petrol fiyatları bir haftadan fazla süredir yükselişteydi. Tahran'ın nükleer programı ve önemli su yolunun çifte abluka altında tutulması, müzakerelerde bir atılımı engelleyen başlıca engeller olmaya devam ediyor. Bu arada, ABD, tankerlere yüklenmiş Rus ham petrolü ve petrol ürünlerinin satışına izin veren yeni bir muafiyet yayınladı.