Petrol kayıplarını artırıyor

WTI ham petrol , yatırımcıların Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını sağlayabilecek ABD-İran barış anlaşmasının ayrıntılarını beklemesiyle, önceki seansta yaklaşık yüzde 5 düşüş yaşadıktan sonra varil başına 81 doların altına geriledi. Türkiye 'nin kullandığı Brent petrol sie yüzde 1'e yakın düşüşle 82 dolar seviyelerinde işlem geçiyor.

Geçici anlaşmanın Cuma günü İsviçre'de imzalanması bekleniyor ve ABD Başkanı Donald Trump, anlaşma yürürlüğe girdikten sonra Basra Körfezi'nden petrol akışının serbest kalacağını söyledi.

Ancak ne Washington ne de Tahran mutabakat zaptının metnini yayınlamadı; bu durum piyasaları temkinli hale getirdi ve nakliye şirketlerinin daha fazla netlik ortaya çıkana kadar bu güzergahtan gemi göndermeyi ertelemesine neden oldu.

Petrol piyasaları, Şubat ayı sonlarında başlayan çatışmadan bu yana büyük ölçüde sekteye uğradı ve Hürmüz Boğazı'nın neredeyse tamamen kapanması, küresel ham petrol sevkiyatlarının yaklaşık beşte birini etkiledi.