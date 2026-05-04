Petrol kazançlarını artırıyor

ABD'li üst düzey bir yetkili saldırıyı yalanlasa da, İran'ın uyarılarını dikkate almayan bir ABD savaş gemisine iki füze isabet ettiği yönündeki haberlerin ardından WTI ham petrol vadeli işlemleri varil başına 105 doların üzerine çıkarak yüzde 3'ten fazla yükseldi. Türkiye 'nin kullandığı Brent petrol de yüzde 3'e yakın primle 110 doların üstünde seyrediyor.

İran Devrim Muhafızları Donanması, Hürmüz Boğazı'nın İran askeri kontrolü altındaki bölgelerini belirten yeni bir harita yayınladı. Devrim Muhafızları Donanması, bölgenin İran ve BAE kıyı şeritleri arasındaki önemli kısımları kapsadığını ve kurallarını ihlal eden gemilere karşı harekete geçebileceği konusunda uyararak, denizcilik güvenliğiyle ilgili endişeleri artırdı.

Pazar günü Donald Trump, ABD'nin İran savaşı başladığından beri Hürmüz Boğazı'nın kapanması nedeniyle mahsur kalan kargo gemilerini "serbest bırakmaya" çalışacağını söyledi. Bu arada, OPEC+, BAE'nin ayrılmasından bu yana ilk toplantısında günlük 188 bin varil üretim artışı konusunda anlaştı.