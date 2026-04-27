Petrol kazançlarını azalttı

WTI ham petrol seansın başlarında 96,7 dolara kadar yükseldikten sonra, 93,5 dolara kadar geriledi. Türkiye 'nin kullandığı Brent petrol ise 100 dolar seviyesinden işlem görüyor.

İran 'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve çatışmanın azaltılması amacıyla ABD'ye yeni bir teklif sunduğu yönündeki haberlerin ardından varil başına 100 dolara doğru geriledi. Pakistanlı arabulucular aracılığıyla iletildiği bildirilen teklif, ABD'nin boğaza uyguladığı abluka kaldırılana kadar nükleer görüşmelerin ertelenmesi ve düşmanlıklara kalıcı bir son verilmesi için müzakerelere olanak sağlamak üzere ateşkesin uzatılmasını öngörüyordu.

Seansın başlarında, ABD Başkanı Donald Trump'ın müzakerecilere görüşmeleri askıya alma talimatı vermesinin ardından petrol fiyatları yükselmişti. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise Tahran'ın "tehdit veya abluka altında dayatılan müzakerelere girmeyeceğini" yinelemişti. İran çatışması dokuzuncu haftasına girmiş olup, Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) kayıtlardaki en büyük enerji arz şoku olarak tanımladığı bir duruma yol açarken, enflasyon baskılarını artırıyor ve küresel büyüme görünümünü olumsuz etkiliyor.