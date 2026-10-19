Petrol neden yükseldi, şimdi neden geriliyor?

WTI ham petro l fiyatları varil başına 100 doların, Brent petrol ise 16 dolar altına düştü ancak Ortadoğu ve Doğu Avrupa'daki tırmanan çatışmalar arz risklerini yüksek tuttuğu için geçen haftaki yüzde 10'luk artışın büyük bölümünü korudu.

Suudi Arabistan ile İran destekli Husi isyancılar arasındaki çatışmalar azalma belirtisi göstermezken, Suudi bir helikopter Yemen sınırına yakın bir yerde düştü ve Husiler önemli bir petrol ihracat merkezi olan Yanbu'yu hedef aldı.

Ayrıca hafta sonu Hürmüz Boğaz ı'nda üç tanker hasar gördü; İran Devrim Muhafızları donanması, su yolunun kapalı olduğunu ve gemilerin yalnızca kendi izniyle geçebileceğini belirtti. Avrupa'da ise Ukrayna saldırıları Pazar günü St. Petersburg'daki bir petrol ihracat terminalinde ve bir depolama tesisinde yangınlara yol açarken, Kiev savaşın en büyük hava saldırılarından birinde Rusya'ya 1000'den fazla insansız hava aracı fırlattı.

Bu arada, ABD Başkanı Donald Trump , Rusya ile dizel ihracat anlaşmasına vardığını ve Ukrayna ile barış görüşmelerini tehlikeye atmamak için ek yaptırımları ertelediğini söyledi.