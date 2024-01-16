Petrol, Ortadoğu'ya direnç gösteriyor

Petrol fiyatları, Ortadoğu'da yaşanan gerilimlere rağmen yatay seyir izlemesi dikkatlerden kaçmadı.



Kızıldeniz'de Husilerin saldırıları küresel ticareti alt üst etti. ABD ve İngiltere'nin bölgedeki hamlelerine rağmen gemilere saldırılar devam etti. Husiler, son olarak bir ABD gemisini gedef aldı. Bu arada dev şirketler rotalarını değiştirmeye devam etti. Taşımacılık ücretleri ve nakliye süreleri ise stok krizini gündeme getirdi.



Diğer taraftan İran, dün gece gerilimi had safhaya çıkarttı. İran, Irak’ın Erbil kentinde birçok noktaya füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenledi. Erbil'de ABD öncülüğündeki DAEŞ karşıtı koalisyon üssü olmak üzere birçok bölgede patlama sesleri duyuldu.



Ortadoğu artan strese rağmen petrol fiyatları yatay seyrini sürdürdü. Brent petrol varil fiyatı bugün 78 dolar civarında alıcı buldu. Ham petrol vadeli işlemleri ise 72 dolar civarında seyretti.

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