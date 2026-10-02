Petrol piyasaları alev aldı

WTI ham petrol , Cuma günü iki ardışık seansın ardından varil başına 93 dolar, Türkiye 'nin kullandığı Brent petrol ise 101 dolar civarında işlem gördü. Bu durum, ABD 'nin Ortadoğu 'ya bir uçak gemisi daha gönderme olasılığını değerlendirmesiyle birlikte, İran ile savaşın tırmanması ve bölgesel enerji arzında daha fazla aksama yaşanması ihtimalini artırdı.

Pentagon ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'a İran'a yönelik saldırıları yoğunlaştırmaya karar vermesi durumunda ek seçenekler sunmak amacıyla, Basra Körfezi'ne 10 bin denizci ve deniz piyadesi konuşlandırmayı da değerlendiriyor.

Trump'ın, Kasım ayındaki ara seçimlerden sonra İran'ı bombalamaya yeniden başlayacağını yardımcılarına söylediği bildiriliyor. Yeniden ortaya çıkan gerilimler, Ortadoğu'dan gelen ham petrol akışının büyük ölçüde savaş öncesi seviyelere geri döndüğü bir dönemde yaşanıyor; ancak piyasalar, çatışmayı sona erdirecek kalıcı bir anlaşma olmadan bu toparlanmanın sürdürülebilir olup olmadığı konusunda şüpheci. Bu hafta Hürmüz Boğazı'ndan geçerken en az üç tankere saldırı düzenlenirken, İran ve Husi müttefikleri de bölgedeki rafinerileri hedef aldı.