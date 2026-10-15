Petrol piyasalarında sürpriz geri çekilme

WTI ham petrol fiyatları varil başına 93 doların, Brent petrol ise 103 doların altına düştü. Bu durum muhtemelen beş ardışık seanslık yükselişin ardından yaşanan teknik bir düzeltme ve kar alma hareketlerini yansıtıyor.

Yatırımcılar ayrıca, ABD'nin rekor seviyedeki küresel navlun oranlarını düşürme çabalarının bir parçası olarak, Rusya, İran ve Venezuela gibi ülkelerden petrol ve petrol ürünleri taşıyan sözde "gölge filo" gemilerine yönelik yaptırımları gevşetmeyi düşündüğüne dair haberleri de değerlendirdi.

Bununla birlikte, dün Hürmüz Boğazı'nda tanımlanamayan füzelerle yapılan bir saldırı sonucu bir konteyner gemisinin batmasının ardından arz endişeleri yüksek seviyede kaldı; İran destekli Husi güçleri ise Suudi Arabistan genelinde füze ve insansız hava aracı saldırılarına devam etti.

Rusya ayrıca, Ukrayna 'yı dün, ABD Başkanı Donald Trump tarafından ilan edilen "enerji ateşkesini" ihlal ederek, günlük 400 bin varil kapasiteli Ryazan tesisi de dahil olmak üzere iki petrol rafinerisine saldırmakla suçladı.