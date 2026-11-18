WTI ham petrol fiyatları varil başına 84 doların, Türkiye 'nin kullandığı Brent petrol ise 91 doların altına düşerek, Ortadoğu 'daki artan gerilimlerin küresel arzın güçlenmesi işaretleriyle dengelenmesiyle bu haftaki düşüşünü sürdürdü.

ABD ordusu, Tahran'ın bölge genelinde ABD personeline ve varlıklarına yönelik saldırılarının ardından dün Keşm Adası'ndaki bir İran füze fırlatma üssüne saldırdı. Üçüncü bir Amerikan uçak gemisinin Körfez'e gelmesiyle birlikte İran, ABD güçlerine ve ticari gemilerine yönelik tehditlerini yoğunlaştırdı.

Bu arada, Devrim Muhafızları Donanması, son 24 saat içinde Hürmüz Boğazı'nın doğusunda dört petrol tankerinin mayına çarptığını ve alev aldığını bildirdi.

Bununla birlikte, küresel arzın toparlanma işaretleri petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam etti; Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) bu çeyrekte günde yaklaşık 2 milyon varil fazla arz öngörürken, Goldman Sachs gelecek yıl potansiyel bir arz fazlası konusunda uyardı. ABD'de ise sektör verileri, ham petrol stoklarının geçen hafta 5,3 milyon varil arttığını ortaya koydu.