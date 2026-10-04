Petrol piyasasında kritik karar: OPEC+ üretimi sabit tutacak

Reuters’a konuşan ve görüşmelere yakın üç kaynak, OPEC ile Rusya’nın da aralarında bulunduğu üretici ülkelerin pazar günü yapılacak toplantı öncesinde kasım ayı için üretim hedeflerinde değişikliğe gitmeme konusunda uzlaştığını söyledi.

Kararda, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın Ortadoğu'daki petrol ihracatını aksatmaya devam etmesi etkili oldu. Körfez'deki OPEC+ üreticilerinin son aylardaki ihracatı, normal seviyelerin yüzde 60 ila 80'i arasında kaldı.

OPEC+ 2026'nın büyük bölümünde, önceki yıllarda uygulanan üretim kesintilerini kademeli olarak geri çekerek üretim hedeflerini artırdı. Ancak Ortadoğu'daki savaş nedeniyle bu artışların önemli bölümü fiili üretime yansımadı.

OPEC verilerine göre grubun yedi temel üyesinin günlük petrol üretimi ağustosta temmuza kıyasla 630 bin varil artarak 25 milyon varile çıktı. Buna rağmen üretim, savaş öncesindeki şubat seviyesinin yaklaşık 5 milyon varil altında kaldı.

2027 KOTALARI İÇİN BELİRSİZLİK

Savaş, OPEC+ ülkelerinin 2027 üretim kotalarının belirlenmesi açısından kritik önem taşıyan üretim kapasitesi incelemesini de geciktirdi.

Sektör kaynaklarına göre çatışmalar, ülkelerin gelecekte ne kadar petrol üretebileceğine ilişkin tahminleri belirsiz hale getirdi. Bu nedenle üretim kotalarında 2027 öncesinde önemli bir değişiklik yapılması beklenmiyor.

OPEC+ bünyesinde birçok ülkeyi kapsayan günlük yaklaşık 2 milyon varillik üretim kesintisi de halen yürürlükte.

Pazar günkü toplantıya Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Kuveyt, Cezayir, Kazakistan ve Umman katılacak.

OPEC+ Ortak Bakanlar İzleme Komitesi de aynı gün petrol piyasasındaki gelişmeleri değerlendirmek üzere toplanacak. Komite doğrudan üretim politikası kararı almıyor.

OPEC+ NEDİR?

OPEC+, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’ne (OPEC) üye ülkeler ile örgüt dışında kalan bazı büyük petrol üreticilerinin oluşturduğu ittifak. Suudi Arabistan, Irak, İran, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri OPEC’in öne çıkan üyeleri arasında yer alırken; Rusya, Kazakistan ve Umman gibi ülkeler OPEC üyesi olmadan OPEC+ çerçevesinde işbirliği yapıyor. Grup, petrol üretim miktarlarını koordine ederek küresel arz ve dolayısıyla petrol fiyatları üzerinde etkili oluyor.