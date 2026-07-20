Petrol piyasasında kriz alarmı. Yüzde 30 birden yükseldi

WTI ham petrol fiyatları varil başına 84, Türkiye 'nin kullandığı Brent petrol 88 doların üzerine çıkarak geçen haftaki yükselişini sürdürdü. ABD ve İran arasındaki tırmanan düşmanlıklar, Ortadoğu'dan petrol akışında daha fazla aksama endişesini artırdı.

İran, ABD ile ateşkesin fiilen çöktüğünü ilan etti ve hafta sonu Hürmüz Boğazı'ndan geçen dört gemiyi durdurduğunu söyledi.

Bu arada, ABD ordusu, Tahran ile devam eden karşılıklı saldırılar arasında son iki günde üçüncü bir ABD askerinin öldüğünü bildirdi.

Çatışma, askeri hedeflerin ötesine de yayılarak köprüleri, altyapı tesislerini ve liman tesislerini de hedef aldı.

Kuveyt Petrol Şirketi, Cumartesi günü İran'ın bir petrol tesisine saldırdığını açıkladı. ABD ve İran arasındaki geçici barış anlaşmasının bozulması, ABD'nin İran limanlarına yönelik ablukasını yeniden başlatması ve Tahran'ın Hürmüz Boğazı yakınlarındaki gemilere yönelik saldırılarını yoğunlaştırmasıyla petrol fiyatları Temmuz ayındaki en düşük seviyelerinden yaklaşık yüzde 30 arttı.